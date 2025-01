Was ist Fantom USD (FUSD)

Fantom offers the first DeFi stack built on an aBFT consensus. It’s much faster, cheaper, and more reliable and secure than its predecessors. On Fantom, you can use your FTM to mint fUSD and access the DeFi tools. You can use fUSD to trade synthetic assets, or lend it to earn interest and borrow synthetic tokens.

