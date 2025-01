Was ist Fantom Libero Financial (FLIBERO)

From the creator of Libero: FLibero - Fantom Libero Financial is a dual rewards, auto-staking token that lets each token holder become a shareholder. With our positive rebase formula, FLibero is creating a new type of elastic token, allowing $FLIBERO holders to earn staking rewards just by holding. The auto staking & compounding mechanism makes 2.04% rewards per day become a fixed APY of 159,058.06% plus 7% USDC passive income from trading volume. FLibero is also a DeFi 3.0 Farming as a Service protocol with FLibero Treasury accumulated from a portion of buy & sell fee. This fund is bridged to multi-chain and farm at the most attractive yield farms. The profit is used to buy back FLibero to raise price floor & stability.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Fantom Libero Financial (FLIBERO) Ressource Offizielle Website