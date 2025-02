Was ist Export Motors Platform (EMP)

The Export Motors Platform (EMP) aims to establish a block-chain tracking system for exported used car vehicles, vehicle information and export process data to create a transparent ecosystem for existing closed used car vehicles, sales management and trade tracking systems. This will provide the seller with bonuses through the "flat system" and the buyer will have a system to choose a trusted seller based on the bonus score of the "flat system".

