Exit Liquidity (RETAIL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00075909 $ 0.00075909 $ 0.00075909 24H Tief $ 0.00078993 $ 0.00078993 $ 0.00078993 24H Hoch 24H Tief $ 0.00075909$ 0.00075909 $ 0.00075909 24H Hoch $ 0.00078993$ 0.00078993 $ 0.00078993 Allzeithoch $ 0.00168409$ 0.00168409 $ 0.00168409 Niedrigster Preis $ 0.0004403$ 0.0004403 $ 0.0004403 Preisänderung (1H) +0.95% Preisänderung (1T) +1.24% Preisänderung (7T) -25.61% Preisänderung (7T) -25.61%

Der Echtzeitpreis von Exit Liquidity (RETAIL) beträgt $0.00078707. In den letzten 24 Stunden wurde RETAIL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00075909 und einem Höchstpreis von $ 0.00078993 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RETAIL liegt bei $ 0.00168409, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0004403.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RETAIL im letzten Stunde um +0.95%, in den letzten 24 Stunden um +1.24% und in den vergangenen 7 Tagen um -25.61% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Exit Liquidity (RETAIL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 785.79K$ 785.79K $ 785.79K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 785.79K$ 785.79K $ 785.79K Umlaufangebot 999.99M 999.99M 999.99M Gesamtangebot 999,992,863.526202 999,992,863.526202 999,992,863.526202

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Exit Liquidity beträgt $ 785.79K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RETAIL liegt bei 999.99M, das Gesamtangebot bei 999992863.526202. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 785.79K.