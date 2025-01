Was ist Exchange Token Plus (EXTO+)

EXTO is a revenue-type reward token. We support EXTO PLAN using the "HARVEST WORLD" program developed with the accumulated know-how of experts. EXTO PLAN is a project that generates and distributes profits by participating in FX margin trading through token staking. PLAN participants can verify the performance of "HARVEST WORLD" through staking and receive rewards at the same time. You can also directly check the real-time trading situation through the platform. EXTO aims to expand the sustainable ecosystem and social trading that anyone can easily participate in.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Exchange Token Plus (EXTO+) Ressource Whitepaper Offizielle Website