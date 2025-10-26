Eva AI Companion (EVA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000679 $ 0.00000679 $ 0.00000679 24H Tief $ 0.00000703 $ 0.00000703 $ 0.00000703 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000679$ 0.00000679 $ 0.00000679 24H Hoch $ 0.00000703$ 0.00000703 $ 0.00000703 Allzeithoch $ 0.00022567$ 0.00022567 $ 0.00022567 Niedrigster Preis $ 0.0000063$ 0.0000063 $ 0.0000063 Preisänderung (1H) +1.03% Preisänderung (1T) +3.58% Preisänderung (7T) +6.30% Preisänderung (7T) +6.30%

Der Echtzeitpreis von Eva AI Companion (EVA) beträgt $0.00000707. In den letzten 24 Stunden wurde EVA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000679 und einem Höchstpreis von $ 0.00000703 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EVA liegt bei $ 0.00022567, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000063.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EVA im letzten Stunde um +1.03%, in den letzten 24 Stunden um +3.58% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Eva AI Companion (EVA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.00K$ 7.00K $ 7.00K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.00K$ 7.00K $ 7.00K Umlaufangebot 999.51M 999.51M 999.51M Gesamtangebot 999,514,526.731575 999,514,526.731575 999,514,526.731575

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Eva AI Companion beträgt $ 7.00K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von EVA liegt bei 999.51M, das Gesamtangebot bei 999514526.731575. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.00K.