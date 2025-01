Was ist EURO3 (EURO3)

3A is a non-custodial, decentralized, and over-collateralized lending platform that allows users to borrow interest-free against their own tokens, used as collateral. Loans are paid in EURO3 which is an over-collateralized, decentralized and variable supply payment coin pegged to the Euro.

