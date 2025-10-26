Etherland (ELAND) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00162457 24H Hoch $ 0.00171423 Allzeithoch $ 0.447864 Niedrigster Preis $ 0.00151247 Preisänderung (1H) +0.06% Preisänderung (1T) +5.04% Preisänderung (7T) -5.57%

Der Echtzeitpreis von Etherland (ELAND) beträgt $0.0017104. In den letzten 24 Stunden wurde ELAND zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00162457 und einem Höchstpreis von $ 0.00171423 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ELAND liegt bei $ 0.447864, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00151247.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ELAND im letzten Stunde um +0.06%, in den letzten 24 Stunden um +5.04% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.57% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Etherland (ELAND) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 69.93K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 70.17K Umlaufangebot 40.88M Gesamtangebot 41,024,063.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Etherland beträgt $ 69.93K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ELAND liegt bei 40.88M, das Gesamtangebot bei 41024063.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 70.17K.