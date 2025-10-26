Der Echtzeitpreis von Etherex Liquid Staking Token beträgt heute 0.221558 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum REX33-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den REX33-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Etherex Liquid Staking Token beträgt heute 0.221558 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum REX33-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den REX33-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Etherex Liquid Staking Token Preis (REX33)

Nicht aufgelistet

1 REX33 zu USD Echtzeitpreis:

$0.221218
-2.30%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Etherex Liquid Staking Token (REX33) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:33:42 (UTC+8)

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.219641
24H Tief
$ 0.232758
24H Hoch

$ 0.219641
$ 0.232758
$ 0.583351
$ 0.219641
+0.47%

-2.19%

-14.61%

-14.61%

Der Echtzeitpreis von Etherex Liquid Staking Token (REX33) beträgt $0.221558. In den letzten 24 Stunden wurde REX33 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.219641 und einem Höchstpreis von $ 0.232758 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von REX33 liegt bei $ 0.583351, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.219641.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich REX33 im letzten Stunde um +0.47%, in den letzten 24 Stunden um -2.19% und in den vergangenen 7 Tagen um -14.61% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Marktinformationen

$ 19.02M
--
$ 19.02M
85.98M
85,982,571.23174225
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Etherex Liquid Staking Token beträgt $ 19.02M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von REX33 liegt bei 85.98M, das Gesamtangebot bei 85982571.23174225. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.02M.

Etherex Liquid Staking Token (REX33)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Etherex Liquid Staking Token zu USD bei $ -0.0049735400349276.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Etherex Liquid Staking Token zu USD bei $ -0.0510944209.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Etherex Liquid Staking Token zu USD bei $ -0.0862268065.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Etherex Liquid Staking Token zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0049735400349276-2.19%
30 Tage$ -0.0510944209-23.06%
60 Tage$ -0.0862268065-38.91%
90 Tage$ 0--

Was ist Etherex Liquid Staking Token (REX33)

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Ressource

Offizielle Website

Etherex Liquid Staking Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Etherex Liquid Staking Token (REX33) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Etherex Liquid Staking Token-(REX33)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Etherex Liquid Staking Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Etherex Liquid Staking Token-Preisprognose an!

REX33 zu lokalen Währungen

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Etherex Liquid Staking Token (REX33) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von REX33 Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Wie viel ist Etherex Liquid Staking Token (REX33) heute wert?
Der Echtzeitpreis von REX33 in USD beträgt 0.221558 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle REX33-zu-USD-Preis?
Der aktuelle REX33-zu-USD-Preis beträgt $ 0.221558. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Etherex Liquid Staking Token?
Die Marktkapitalisierung von REX33 beträgt $ 19.02M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von REX33?
Das Umlaufangebot von REX33 beträgt 85.98M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von REX33?
REX33 erreichte einen Allzeithochpreis von 0.583351 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von REX33?
REX33 verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.219641 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von REX33?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für REX33 beträgt -- USD.
Wird REX33 dieses Jahr noch steigen?
REX33 könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die REX33-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:33:42 (UTC+8)

Etherex Liquid Staking Token (REX33) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

