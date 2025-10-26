Etherex Liquid Staking Token (REX33) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.219641 $ 0.219641 $ 0.219641 24H Tief $ 0.232758 $ 0.232758 $ 0.232758 24H Hoch 24H Tief $ 0.219641$ 0.219641 $ 0.219641 24H Hoch $ 0.232758$ 0.232758 $ 0.232758 Allzeithoch $ 0.583351$ 0.583351 $ 0.583351 Niedrigster Preis $ 0.219641$ 0.219641 $ 0.219641 Preisänderung (1H) +0.47% Preisänderung (1T) -2.19% Preisänderung (7T) -14.61% Preisänderung (7T) -14.61%

Der Echtzeitpreis von Etherex Liquid Staking Token (REX33) beträgt $0.221558. In den letzten 24 Stunden wurde REX33 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.219641 und einem Höchstpreis von $ 0.232758 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von REX33 liegt bei $ 0.583351, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.219641.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich REX33 im letzten Stunde um +0.47%, in den letzten 24 Stunden um -2.19% und in den vergangenen 7 Tagen um -14.61% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 19.02M$ 19.02M $ 19.02M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 19.02M$ 19.02M $ 19.02M Umlaufangebot 85.98M 85.98M 85.98M Gesamtangebot 85,982,571.23174225 85,982,571.23174225 85,982,571.23174225

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Etherex Liquid Staking Token beträgt $ 19.02M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von REX33 liegt bei 85.98M, das Gesamtangebot bei 85982571.23174225. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.02M.