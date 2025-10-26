ETHERBUTTS (METH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00002831$ 0.00002831 $ 0.00002831 Niedrigster Preis $ 0.00000779$ 0.00000779 $ 0.00000779 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von ETHERBUTTS (METH) beträgt $0.00000796. In den letzten 24 Stunden wurde METH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von METH liegt bei $ 0.00002831, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000779.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich METH im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ETHERBUTTS (METH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.52K$ 7.52K $ 7.52K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.52K$ 7.52K $ 7.52K Umlaufangebot 944.65M 944.65M 944.65M Gesamtangebot 944,649,365.3536083 944,649,365.3536083 944,649,365.3536083

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ETHERBUTTS beträgt $ 7.52K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von METH liegt bei 944.65M, das Gesamtangebot bei 944649365.3536083. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.52K.