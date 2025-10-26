ESV Capital (ESVC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01346424 $ 0.01346424 $ 0.01346424 24H Tief $ 0.01397943 $ 0.01397943 $ 0.01397943 24H Hoch 24H Tief $ 0.01346424$ 0.01346424 $ 0.01346424 24H Hoch $ 0.01397943$ 0.01397943 $ 0.01397943 Allzeithoch $ 0.193934$ 0.193934 $ 0.193934 Niedrigster Preis $ 0.00539879$ 0.00539879 $ 0.00539879 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.19% Preisänderung (7T) -0.75% Preisänderung (7T) -0.75%

Der Echtzeitpreis von ESV Capital (ESVC) beträgt $0.01394832. In den letzten 24 Stunden wurde ESVC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01346424 und einem Höchstpreis von $ 0.01397943 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ESVC liegt bei $ 0.193934, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00539879.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ESVC im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.19% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ESV Capital (ESVC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 99,999,918.126461 99,999,918.126461 99,999,918.126461

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ESV Capital beträgt $ 1.39M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ESVC liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 99999918.126461. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.39M.