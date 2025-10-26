Der Echtzeitpreis von ESV Capital beträgt heute 0.01394832 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ESVC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ESVC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von ESV Capital beträgt heute 0.01394832 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ESVC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ESVC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.01394832
+0.10%1D
ESV Capital (ESVC) Echtzeit-Preis-Diagramm
2025-10-26

ESV Capital (ESVC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

Der Echtzeitpreis von ESV Capital (ESVC) beträgt $0.01394832. In den letzten 24 Stunden wurde ESVC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01346424 und einem Höchstpreis von $ 0.01397943 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ESVC liegt bei $ 0.193934, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00539879.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ESVC im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.19% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ESV Capital (ESVC) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ESV Capital beträgt $ 1.39M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ESVC liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 99999918.126461. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.39M.

ESV Capital (ESVC)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von ESV Capital zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von ESV Capital zu USD bei $ -0.0089487288.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von ESV Capital zu USD bei $ -0.0126453683.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von ESV Capital zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.19%
30 Tage$ -0.0089487288-64.15%
60 Tage$ -0.0126453683-90.65%
90 Tage$ 0--

Was ist ESV Capital (ESVC)

ESVC Capital is not just an investment. It’s the engine. All Tradehouse BOT subscription revenue flows into the ESVC on-chain treasury. Every trade is a proof of utility, not hype Your trading journey with us is just the beginning. Stake ESVC to earn daily Reward and unlock the chance to pitch your own startup ideas for funding. We reinvest a portion of our platform’s profit to support bold solutions from our staking community No Stop Loss: Designed for long-term compounding growth over 1,000 trades. AI-Powered, Hands-Free Trading: Simply connect your Binance account, pay a one-time entry fee, and let the bot trade on your behalf.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

ESV Capital (ESVC) Ressource

Offizielle Website

ESV Capital-Preisprognose (USD)

Wie viel wird ESV Capital (ESVC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre ESV Capital-(ESVC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für ESV Capital zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die ESV Capital-Preisprognose an!

ESVC zu lokalen Währungen

ESV Capital (ESVC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ESV Capital (ESVC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ESVC Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu ESV Capital (ESVC)

Wie viel ist ESV Capital (ESVC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ESVC in USD beträgt 0.01394832 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ESVC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ESVC-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01394832. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ESV Capital?
Die Marktkapitalisierung von ESVC beträgt $ 1.39M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ESVC?
Das Umlaufangebot von ESVC beträgt 100.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ESVC?
ESVC erreichte einen Allzeithochpreis von 0.193934 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ESVC?
ESVC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00539879 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ESVC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ESVC beträgt -- USD.
Wird ESVC dieses Jahr noch steigen?
ESVC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ESVC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
ESV Capital (ESVC) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

