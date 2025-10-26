Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.1728 $ 0.1728 $ 0.1728 24H Tief $ 0.180083 $ 0.180083 $ 0.180083 24H Hoch 24H Tief $ 0.1728$ 0.1728 $ 0.1728 24H Hoch $ 0.180083$ 0.180083 $ 0.180083 Allzeithoch $ 4.1$ 4.1 $ 4.1 Niedrigster Preis $ 0.07169$ 0.07169 $ 0.07169 Preisänderung (1H) +0.71% Preisänderung (1T) +1.14% Preisänderung (7T) +2.93% Preisänderung (7T) +2.93%

Der Echtzeitpreis von Eris Amplified Luna (AMPLUNA) beträgt $0.180081. In den letzten 24 Stunden wurde AMPLUNA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.1728 und einem Höchstpreis von $ 0.180083 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AMPLUNA liegt bei $ 4.1, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.07169.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AMPLUNA im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +1.14% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 536.12K$ 536.12K $ 536.12K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 536.12K$ 536.12K $ 536.12K Umlaufangebot 2.98M 2.98M 2.98M Gesamtangebot 2,977,087.297228 2,977,087.297228 2,977,087.297228

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Eris Amplified Luna beträgt $ 536.12K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AMPLUNA liegt bei 2.98M, das Gesamtangebot bei 2977087.297228. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 536.12K.