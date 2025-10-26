Erha (二哈) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000933 $ 0.00000933 $ 0.00000933 24H Tief $ 0.00001253 $ 0.00001253 $ 0.00001253 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000933$ 0.00000933 $ 0.00000933 24H Hoch $ 0.00001253$ 0.00001253 $ 0.00001253 Allzeithoch $ 0.02344646$ 0.02344646 $ 0.02344646 Niedrigster Preis $ 0.0000063$ 0.0000063 $ 0.0000063 Preisänderung (1H) +0.63% Preisänderung (1T) -22.42% Preisänderung (7T) -16.81% Preisänderung (7T) -16.81%

Der Echtzeitpreis von Erha (二哈) beträgt $0.00000954. In den letzten 24 Stunden wurde 二哈 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000933 und einem Höchstpreis von $ 0.00001253 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von 二哈 liegt bei $ 0.02344646, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000063.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich 二哈 im letzten Stunde um +0.63%, in den letzten 24 Stunden um -22.42% und in den vergangenen 7 Tagen um -16.81% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Erha (二哈) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.54K$ 9.54K $ 9.54K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.54K$ 9.54K $ 9.54K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Erha beträgt $ 9.54K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von 二哈 liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.54K.