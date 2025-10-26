ErectusDAO (YUGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.187718 $ 0.187718 $ 0.187718 24H Tief $ 0.19716 $ 0.19716 $ 0.19716 24H Hoch 24H Tief $ 0.187718$ 0.187718 $ 0.187718 24H Hoch $ 0.19716$ 0.19716 $ 0.19716 Allzeithoch $ 0.281013$ 0.281013 $ 0.281013 Niedrigster Preis $ 0.178234$ 0.178234 $ 0.178234 Preisänderung (1H) -0.10% Preisänderung (1T) +3.56% Preisänderung (7T) +1.72% Preisänderung (7T) +1.72%

Der Echtzeitpreis von ErectusDAO (YUGE) beträgt $0.194475. In den letzten 24 Stunden wurde YUGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.187718 und einem Höchstpreis von $ 0.19716 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YUGE liegt bei $ 0.281013, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.178234.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YUGE im letzten Stunde um -0.10%, in den letzten 24 Stunden um +3.56% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.72% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ErectusDAO (YUGE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 310.03K$ 310.03K $ 310.03K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 310.03K$ 310.03K $ 310.03K Umlaufangebot 1.60M 1.60M 1.60M Gesamtangebot 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ErectusDAO beträgt $ 310.03K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von YUGE liegt bei 1.60M, das Gesamtangebot bei 1595241.433839235. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 310.03K.