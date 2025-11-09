EquitEdge (EEG) Tokenomics
EquitEdge’ s vision is to make real estate investment affordable and easily accessible to everyone by providing a global platform operating well within the defined regulatory framework. Built on XDC Network, EquitEdge enables its users to invest in this prospective real estate sector and get key benefits such as competitive risk-adjusted returns, high tangible asset value, and attractive and stable income returns in the form of rent and leasing fees. Although real estate is a safe and stable source of income, it is one of the most illiquid assets and requires more entailing and long transaction processes and significant capital commitments. High transaction costs, land use regulations and other barriers make one’s entry into real estate different from various other asset classes. EquitEdge addresses these inefficiencies and inaccuracies in the real estate industry with the use of blockchain technology. EquitEdge specializes in offering fractional ownership of high-value real estate assets and provides its clients with a competitive edge in the market.
EquitEdge (EEG) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von EquitEdge (EEG) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von EEG-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele EEG-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von EEG verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des EEG -Tokens!
