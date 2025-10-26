Der Echtzeitpreis von EquitEdge beträgt heute 0.05005 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum EEG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den EEG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von EquitEdge beträgt heute 0.05005 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum EEG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den EEG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 EEG zu USD Echtzeitpreis:

$0.05005
$0.05005$0.05005
0.00%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
USD
EquitEdge (EEG) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:33:33 (UTC+8)

EquitEdge (EEG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.05005
$ 0.05005$ 0.05005
24H Tief
$ 0.05005
$ 0.05005$ 0.05005
24H Hoch

$ 0.05005
$ 0.05005$ 0.05005

$ 0.05005
$ 0.05005$ 0.05005

$ 0.058283
$ 0.058283$ 0.058283

$ 0.04823955
$ 0.04823955$ 0.04823955

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Der Echtzeitpreis von EquitEdge (EEG) beträgt $0.05005. In den letzten 24 Stunden wurde EEG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.05005 und einem Höchstpreis von $ 0.05005 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EEG liegt bei $ 0.058283, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.04823955.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EEG im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

EquitEdge (EEG) Marktinformationen

$ 20.02M
$ 20.02M$ 20.02M

--
----

$ 25.02M
$ 25.02M$ 25.02M

400.00M
400.00M 400.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von EquitEdge beträgt $ 20.02M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von EEG liegt bei 400.00M, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 25.02M.

EquitEdge (EEG)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von EquitEdge zu USD bei $ 0.0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von EquitEdge zu USD bei $ -0.0000279178.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von EquitEdge zu USD bei $ -0.0011023112.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von EquitEdge zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0.00.00%
30 Tage$ -0.0000279178-0.05%
60 Tage$ -0.0011023112-2.20%
90 Tage$ 0--

Was ist EquitEdge (EEG)

EquitEdge’ s vision is to make real estate investment affordable and easily accessible to everyone by providing a global platform operating well within the defined regulatory framework. Built on XDC Network, EquitEdge enables its users to invest in this prospective real estate sector and get key benefits such as competitive risk-adjusted returns, high tangible asset value, and attractive and stable income returns in the form of rent and leasing fees. Although real estate is a safe and stable source of income, it is one of the most illiquid assets and requires more entailing and long transaction processes and significant capital commitments. High transaction costs, land use regulations and other barriers make one’s entry into real estate different from various other asset classes. EquitEdge addresses these inefficiencies and inaccuracies in the real estate industry with the use of blockchain technology. EquitEdge specializes in offering fractional ownership of high-value real estate assets and provides its clients with a competitive edge in the market.

EquitEdge (EEG) Ressource

EquitEdge-Preisprognose (USD)

Wie viel wird EquitEdge (EEG) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre EquitEdge-(EEG)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für EquitEdge zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die EquitEdge-Preisprognose an!

EEG zu lokalen Währungen

EquitEdge (EEG) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von EquitEdge (EEG) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von EEG Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu EquitEdge (EEG)

Wie viel ist EquitEdge (EEG) heute wert?
Der Echtzeitpreis von EEG in USD beträgt 0.05005 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle EEG-zu-USD-Preis?
Der aktuelle EEG-zu-USD-Preis beträgt $ 0.05005. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von EquitEdge?
Die Marktkapitalisierung von EEG beträgt $ 20.02M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von EEG?
Das Umlaufangebot von EEG beträgt 400.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von EEG?
EEG erreichte einen Allzeithochpreis von 0.058283 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von EEG?
EEG verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.04823955 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von EEG?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für EEG beträgt -- USD.
Wird EEG dieses Jahr noch steigen?
EEG könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die EEG-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:33:33 (UTC+8)

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

