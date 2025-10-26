EquitEdge (EEG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.05005 $ 0.05005 $ 0.05005 24H Tief $ 0.05005 $ 0.05005 $ 0.05005 24H Hoch 24H Tief $ 0.05005$ 0.05005 $ 0.05005 24H Hoch $ 0.05005$ 0.05005 $ 0.05005 Allzeithoch $ 0.058283$ 0.058283 $ 0.058283 Niedrigster Preis $ 0.04823955$ 0.04823955 $ 0.04823955 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von EquitEdge (EEG) beträgt $0.05005. In den letzten 24 Stunden wurde EEG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.05005 und einem Höchstpreis von $ 0.05005 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EEG liegt bei $ 0.058283, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.04823955.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EEG im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

EquitEdge (EEG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M Umlaufangebot 400.00M 400.00M 400.00M Gesamtangebot 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von EquitEdge beträgt $ 20.02M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von EEG liegt bei 400.00M, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 25.02M.