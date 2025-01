Was ist Epics Token (EPCT)

Buidl to Earn. Epics is a decentralized crowdsourcing platform for incentivizing open source software development. Clients can set up a GitHub issue as a Quest (Smart Contract). Developers can receive token prizes by solving GitHub issues (Quests). This ecosystem makes developers focus on problems in their expertise. Also, clients will be able to solve more advanced problems. The more token prizes, the more attention to be solved issues. As a result, open source software grows faster in quality. Epics solves resource imbalances in software development.

Epics Token (EPCT) Ressource Whitepaper Offizielle Website