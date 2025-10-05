EnteriseCoin (ENT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.094847$ 0.094847 $ 0.094847 Niedrigster Preis $ 0.077312$ 0.077312 $ 0.077312 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -0.54% Preisänderung (7T) -0.54%

Der Echtzeitpreis von EnteriseCoin (ENT) beträgt $0.086161. In den letzten 24 Stunden wurde ENT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ENT liegt bei $ 0.094847, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.077312.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ENT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -0.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

EnteriseCoin (ENT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 43.08M$ 43.08M $ 43.08M Umlaufangebot 16.05M 16.05M 16.05M Gesamtangebot 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von EnteriseCoin beträgt $ 1.38M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ENT liegt bei 16.05M, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 43.08M.