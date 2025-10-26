ENERGY COIN (ENERGY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001434 $ 0.00001434 $ 0.00001434 24H Tief $ 0.00001453 $ 0.00001453 $ 0.00001453 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001434$ 0.00001434 $ 0.00001434 24H Hoch $ 0.00001453$ 0.00001453 $ 0.00001453 Allzeithoch $ 0.00208531$ 0.00208531 $ 0.00208531 Niedrigster Preis $ 0.00001333$ 0.00001333 $ 0.00001333 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.17% Preisänderung (7T) -0.04% Preisänderung (7T) -0.04%

Der Echtzeitpreis von ENERGY COIN (ENERGY) beträgt $0.00001447. In den letzten 24 Stunden wurde ENERGY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001434 und einem Höchstpreis von $ 0.00001453 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ENERGY liegt bei $ 0.00208531, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001333.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ENERGY im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.17% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ENERGY COIN (ENERGY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 14.47K$ 14.47K $ 14.47K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 14.47K$ 14.47K $ 14.47K Umlaufangebot 999.81M 999.81M 999.81M Gesamtangebot 999,809,814.474429 999,809,814.474429 999,809,814.474429

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ENERGY COIN beträgt $ 14.47K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ENERGY liegt bei 999.81M, das Gesamtangebot bei 999809814.474429. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 14.47K.