Der Echtzeitpreis von ENERGY COIN beträgt heute 0.00001447 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ENERGY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ENERGY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von ENERGY COIN beträgt heute 0.00001447 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ENERGY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ENERGY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über ENERGY

ENERGY-Preisinformationen

Offizielle ENERGY-Website

ENERGY-Tokenökonomie

ENERGY-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

ENERGY COIN Logo

ENERGY COIN Preis (ENERGY)

Nicht aufgelistet

1 ENERGY zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+0.10%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
ENERGY COIN (ENERGY) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:58:30 (UTC+8)

ENERGY COIN (ENERGY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00001434
$ 0.00001434$ 0.00001434
24H Tief
$ 0.00001453
$ 0.00001453$ 0.00001453
24H Hoch

$ 0.00001434
$ 0.00001434$ 0.00001434

$ 0.00001453
$ 0.00001453$ 0.00001453

$ 0.00208531
$ 0.00208531$ 0.00208531

$ 0.00001333
$ 0.00001333$ 0.00001333

--

+0.17%

-0.04%

-0.04%

Der Echtzeitpreis von ENERGY COIN (ENERGY) beträgt $0.00001447. In den letzten 24 Stunden wurde ENERGY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001434 und einem Höchstpreis von $ 0.00001453 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ENERGY liegt bei $ 0.00208531, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001333.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ENERGY im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.17% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ENERGY COIN (ENERGY) Marktinformationen

$ 14.47K
$ 14.47K$ 14.47K

--
----

$ 14.47K
$ 14.47K$ 14.47K

999.81M
999.81M 999.81M

999,809,814.474429
999,809,814.474429 999,809,814.474429

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ENERGY COIN beträgt $ 14.47K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ENERGY liegt bei 999.81M, das Gesamtangebot bei 999809814.474429. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 14.47K.

ENERGY COIN (ENERGY)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von ENERGY COIN zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von ENERGY COIN zu USD bei $ -0.0000034274.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von ENERGY COIN zu USD bei $ -0.0000105936.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von ENERGY COIN zu USD bei $ -0.000492537340844078.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.17%
30 Tage$ -0.0000034274-23.68%
60 Tage$ -0.0000105936-73.21%
90 Tage$ -0.000492537340844078-97.14%

Was ist ENERGY COIN (ENERGY)

ENERGY COIN is a community-driven meme token inspired by the concept of “monetary energy,” as popularized by Michael Saylor. The project explores the idea that all value—financial or symbolic—is a form of energy stored and transferred through networks. ENERGY COIN exists on-chain as a decentralized digital asset without a roadmap, utility, or promise of return. It serves as a cultural experiment and memetic artifact within the crypto ecosystem. The token has no intrinsic value and is intended for entertainment and expressive purposes only.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

ENERGY COIN (ENERGY) Ressource

Offizielle Website

ENERGY COIN-Preisprognose (USD)

Wie viel wird ENERGY COIN (ENERGY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre ENERGY COIN-(ENERGY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für ENERGY COIN zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die ENERGY COIN-Preisprognose an!

ENERGY zu lokalen Währungen

ENERGY COIN (ENERGY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ENERGY COIN (ENERGY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ENERGY Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu ENERGY COIN (ENERGY)

Wie viel ist ENERGY COIN (ENERGY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ENERGY in USD beträgt 0.00001447 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ENERGY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ENERGY-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00001447. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ENERGY COIN?
Die Marktkapitalisierung von ENERGY beträgt $ 14.47K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ENERGY?
Das Umlaufangebot von ENERGY beträgt 999.81M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ENERGY?
ENERGY erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00208531 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ENERGY?
ENERGY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00001333 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ENERGY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ENERGY beträgt -- USD.
Wird ENERGY dieses Jahr noch steigen?
ENERGY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ENERGY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:58:30 (UTC+8)

ENERGY COIN (ENERGY) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,750.04
$113,750.04$113,750.04

+2.12%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,085.63
$4,085.63$4,085.63

+3.88%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04737
$0.04737$0.04737

-30.94%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.4150
$6.4150$6.4150

-12.62%

Solana Logo

Solana

SOL

$199.10
$199.10$199.10

+3.75%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,085.63
$4,085.63$4,085.63

+3.88%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,750.04
$113,750.04$113,750.04

+2.12%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6415
$2.6415$2.6415

+1.67%

Solana Logo

Solana

SOL

$199.10
$199.10$199.10

+3.75%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20302
$0.20302$0.20302

+3.46%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1184
$0.1184$0.1184

+97.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000085
$0.000000000000085$0.000000000000085

-35.60%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050289
$0.050289$0.050289

-85.63%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

Heroes of Mavia Logo

Heroes of Mavia

MAVIA

$0.13620
$0.13620$0.13620

+76.49%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1184
$0.1184$0.1184

+97.33%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13035
$0.13035$0.13035

+59.54%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2719
$0.2719$0.2719

+61.07%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.116054
$0.116054$0.116054

+46.98%