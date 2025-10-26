Emerge (EMERGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00000847 24H Hoch $ 0.00001189 Allzeithoch $ 0.00001353 Niedrigster Preis $ 0.00000559 Preisänderung (1H) +5.25% Preisänderung (1T) +29.61% Preisänderung (7T) +16.80%

Der Echtzeitpreis von Emerge (EMERGE) beträgt $0.00001172. In den letzten 24 Stunden wurde EMERGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000847 und einem Höchstpreis von $ 0.00001189 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EMERGE liegt bei $ 0.00001353, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000559.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EMERGE im letzten Stunde um +5.25%, in den letzten 24 Stunden um +29.61% und in den vergangenen 7 Tagen um +16.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Emerge (EMERGE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.11M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.17M Umlaufangebot 94.77B Gesamtangebot 99,999,999,999.99998

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Emerge beträgt $ 1.11M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von EMERGE liegt bei 94.77B, das Gesamtangebot bei 99999999999.99998. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.17M.