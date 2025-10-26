Elon Trump Fart (ETF500) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.04275891$ 0.04275891 $ 0.04275891 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.59% Preisänderung (1T) +1.14% Preisänderung (7T) -25.00% Preisänderung (7T) -25.00%

Der Echtzeitpreis von Elon Trump Fart (ETF500) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ETF500 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ETF500 liegt bei $ 0.04275891, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ETF500 im letzten Stunde um +0.59%, in den letzten 24 Stunden um +1.14% und in den vergangenen 7 Tagen um -25.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Elon Trump Fart (ETF500) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 183.15K$ 183.15K $ 183.15K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 183.15K$ 183.15K $ 183.15K Umlaufangebot 999.90M 999.90M 999.90M Gesamtangebot 999,901,129.697948 999,901,129.697948 999,901,129.697948

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Elon Trump Fart beträgt $ 183.15K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ETF500 liegt bei 999.90M, das Gesamtangebot bei 999901129.697948. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 183.15K.