Eggle Energy (ENG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.03479467 $ 0.03479467 $ 0.03479467 24H Tief $ 0.03609058 $ 0.03609058 $ 0.03609058 24H Hoch 24H Tief $ 0.03479467$ 0.03479467 $ 0.03479467 24H Hoch $ 0.03609058$ 0.03609058 $ 0.03609058 Allzeithoch $ 0.04452341$ 0.04452341 $ 0.04452341 Niedrigster Preis $ 0.0318392$ 0.0318392 $ 0.0318392 Preisänderung (1H) -0.12% Preisänderung (1T) +1.06% Preisänderung (7T) +3.22% Preisänderung (7T) +3.22%

Der Echtzeitpreis von Eggle Energy (ENG) beträgt $0.03524024. In den letzten 24 Stunden wurde ENG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03479467 und einem Höchstpreis von $ 0.03609058 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ENG liegt bei $ 0.04452341, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0318392.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ENG im letzten Stunde um -0.12%, in den letzten 24 Stunden um +1.06% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Eggle Energy (ENG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 21.66M$ 21.66M $ 21.66M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 25.07M$ 25.07M $ 25.07M Umlaufangebot 602.45M 602.45M 602.45M Gesamtangebot 697,448,996.2257041 697,448,996.2257041 697,448,996.2257041

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Eggle Energy beträgt $ 21.66M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ENG liegt bei 602.45M, das Gesamtangebot bei 697448996.2257041. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 25.07M.