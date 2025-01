Was ist EFUN (EFUN)

EFUN is the pioneer platform for games of predictions on Web3 and the Metaverse. EFUN token holders will have unprecedented chances to "Predict to Earn" through various predictive Events such as sport matches, elections or metaverse games. In return, EFUN helps organizations to collect opinions of the mass and enhance brands awareness. Powered by blockchain, EFUN's mission is to make Games of Predictions not only fun and beneficial but also transparent and trust-worthy.

