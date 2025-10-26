Edu3Games (EGN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.01528197 24H Hoch $ 0.01692422 Allzeithoch $ 0.04242631 Niedrigster Preis $ 0.01495834 Preisänderung (1H) -0.07% Preisänderung (1T) +9.75% Preisänderung (7T) -7.68%

Der Echtzeitpreis von Edu3Games (EGN) beträgt $0.01677578. In den letzten 24 Stunden wurde EGN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01528197 und einem Höchstpreis von $ 0.01692422 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EGN liegt bei $ 0.04242631, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01495834.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EGN im letzten Stunde um -0.07%, in den letzten 24 Stunden um +9.75% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.68% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Edu3Games (EGN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 16.78M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 16.78M Umlaufangebot 1000.00M Gesamtangebot 999,999,798.335335

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Edu3Games beträgt $ 16.78M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von EGN liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999798.335335. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.78M.