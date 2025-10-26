Der Echtzeitpreis von Edu3Games beträgt heute 0.01677578 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum EGN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den EGN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Edu3Games beträgt heute 0.01677578 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum EGN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den EGN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.01678103
$0.01678103
+9.80%1D
Edu3Games (EGN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Edu3Games (EGN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.01528197
$ 0.01528197
24H Tief
$ 0.01692422
$ 0.01692422
24H Hoch

$ 0.01528197
$ 0.01528197

$ 0.01692422
$ 0.01692422

$ 0.04242631
$ 0.04242631

$ 0.01495834
$ 0.01495834

-0.07%

+9.75%

-7.68%

-7.68%

Der Echtzeitpreis von Edu3Games (EGN) beträgt $0.01677578. In den letzten 24 Stunden wurde EGN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01528197 und einem Höchstpreis von $ 0.01692422 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EGN liegt bei $ 0.04242631, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01495834.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EGN im letzten Stunde um -0.07%, in den letzten 24 Stunden um +9.75% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.68% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Edu3Games (EGN) Marktinformationen

$ 16.78M
$ 16.78M

--
--

$ 16.78M
$ 16.78M

1000.00M
1000.00M

999,999,798.335335
999,999,798.335335

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Edu3Games beträgt $ 16.78M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von EGN liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999798.335335. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.78M.

Edu3Games (EGN)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Edu3Games zu USD bei $ +0.00149021.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Edu3Games zu USD bei $ -0.0036025366.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Edu3Games zu USD bei $ -0.0042237136.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Edu3Games zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00149021+9.75%
30 Tage$ -0.0036025366-21.47%
60 Tage$ -0.0042237136-25.17%
90 Tage$ 0--

Was ist Edu3Games (EGN)

Edu3Games is a gamified learning platform built on Web3 principles that combines education and blockchain technology. It allows users to engage with educational modules, complete interactive tasks, and earn on-chain rewards through the native token EGN. The platform's mission is to enhance Web3 literacy and engagement through a Play-to-Learn-to-Earn system. Edu3Games integrates quiz-based gameplay, missions, and decentralized incentive models to create a sustainable learning ecosystem. It promotes not only education but also active participation in the crypto economy by rewarding users for their time and knowledge. The project targets Web3 communities, crypto enthusiasts, and new learners seeking interactive and rewarding educational experiences.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Edu3Games (EGN) Ressource

Offizielle Website

Edu3Games-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Edu3Games (EGN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Edu3Games-(EGN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Edu3Games zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Edu3Games-Preisprognose an!

EGN zu lokalen Währungen

Edu3Games (EGN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Edu3Games (EGN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von EGN Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Edu3Games (EGN)

Wie viel ist Edu3Games (EGN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von EGN in USD beträgt 0.01677578 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle EGN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle EGN-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01677578. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Edu3Games?
Die Marktkapitalisierung von EGN beträgt $ 16.78M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von EGN?
Das Umlaufangebot von EGN beträgt 1000.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von EGN?
EGN erreichte einen Allzeithochpreis von 0.04242631 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von EGN?
EGN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.01495834 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von EGN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für EGN beträgt -- USD.
Wird EGN dieses Jahr noch steigen?
EGN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die EGN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

