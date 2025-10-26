EAGLES WINGS (EGW) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.09% Preisänderung (1T) -1.48% Preisänderung (7T) -6.91% Preisänderung (7T) -6.91%

Der Echtzeitpreis von EAGLES WINGS (EGW) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde EGW zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EGW liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EGW im letzten Stunde um +0.09%, in den letzten 24 Stunden um -1.48% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.91% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

EAGLES WINGS (EGW) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 50.98K$ 50.98K $ 50.98K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 50.98K$ 50.98K $ 50.98K Umlaufangebot 446.95B 446.95B 446.95B Gesamtangebot 446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603

Die aktuelle Marktkapitalisierung von EAGLES WINGS beträgt $ 50.98K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von EGW liegt bei 446.95B, das Gesamtangebot bei 446949443649.4603. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 50.98K.