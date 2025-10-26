DUNA AI (DUNA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00300003 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +0.25% Preisänderung (1T) -8.62% Preisänderung (7T) +17.86%

Der Echtzeitpreis von DUNA AI (DUNA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DUNA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DUNA liegt bei $ 0.00300003, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DUNA im letzten Stunde um +0.25%, in den letzten 24 Stunden um -8.62% und in den vergangenen 7 Tagen um +17.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DUNA AI (DUNA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 397.10K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 397.10K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DUNA AI beträgt $ 397.10K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DUNA liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 397.10K.