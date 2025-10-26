DuelNow (DNOW) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00119853 $ 0.00119853 $ 0.00119853 24H Tief $ 0.00139605 $ 0.00139605 $ 0.00139605 24H Hoch 24H Tief $ 0.00119853$ 0.00119853 $ 0.00119853 24H Hoch $ 0.00139605$ 0.00139605 $ 0.00139605 Allzeithoch $ 0.04443182$ 0.04443182 $ 0.04443182 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -2.96% Preisänderung (1T) -9.43% Preisänderung (7T) -41.83% Preisänderung (7T) -41.83%

Der Echtzeitpreis von DuelNow (DNOW) beträgt $0.00121945. In den letzten 24 Stunden wurde DNOW zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00119853 und einem Höchstpreis von $ 0.00139605 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DNOW liegt bei $ 0.04443182, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DNOW im letzten Stunde um -2.96%, in den letzten 24 Stunden um -9.43% und in den vergangenen 7 Tagen um -41.83% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DuelNow (DNOW) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 112.00K$ 112.00K $ 112.00K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Umlaufangebot 91.80M 91.80M 91.80M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DuelNow beträgt $ 112.00K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DNOW liegt bei 91.80M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.22M.