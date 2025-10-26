Duelmasters (DM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00011126 $ 0.00011126 $ 0.00011126 24H Tief $ 0.00012105 $ 0.00012105 $ 0.00012105 24H Hoch 24H Tief $ 0.00011126$ 0.00011126 $ 0.00011126 24H Hoch $ 0.00012105$ 0.00012105 $ 0.00012105 Allzeithoch $ 0.00055136$ 0.00055136 $ 0.00055136 Niedrigster Preis $ 0.0000152$ 0.0000152 $ 0.0000152 Preisänderung (1H) +0.77% Preisänderung (1T) +6.45% Preisänderung (7T) -21.72% Preisänderung (7T) -21.72%

Der Echtzeitpreis von Duelmasters (DM) beträgt $0.00012034. In den letzten 24 Stunden wurde DM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00011126 und einem Höchstpreis von $ 0.00012105 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DM liegt bei $ 0.00055136, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000152.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DM im letzten Stunde um +0.77%, in den letzten 24 Stunden um +6.45% und in den vergangenen 7 Tagen um -21.72% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Duelmasters (DM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 84.24K$ 84.24K $ 84.24K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 120.34K$ 120.34K $ 120.34K Umlaufangebot 699.99M 699.99M 699.99M Gesamtangebot 999,986,238.263794 999,986,238.263794 999,986,238.263794

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Duelmasters beträgt $ 84.24K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DM liegt bei 699.99M, das Gesamtangebot bei 999986238.263794. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 120.34K.