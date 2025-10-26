Dudu (DUDU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000717 $ 0.00000717 $ 0.00000717 24H Tief $ 0.00001061 $ 0.00001061 $ 0.00001061 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000717$ 0.00000717 $ 0.00000717 24H Hoch $ 0.00001061$ 0.00001061 $ 0.00001061 Allzeithoch $ 0.00016209$ 0.00016209 $ 0.00016209 Niedrigster Preis $ 0.00000408$ 0.00000408 $ 0.00000408 Preisänderung (1H) +1.35% Preisänderung (1T) -5.60% Preisänderung (7T) +88.91% Preisänderung (7T) +88.91%

Der Echtzeitpreis von Dudu (DUDU) beträgt $0.00000963. In den letzten 24 Stunden wurde DUDU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000717 und einem Höchstpreis von $ 0.00001061 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DUDU liegt bei $ 0.00016209, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000408.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DUDU im letzten Stunde um +1.35%, in den letzten 24 Stunden um -5.60% und in den vergangenen 7 Tagen um +88.91% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dudu (DUDU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.63K$ 9.63K $ 9.63K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.63K$ 9.63K $ 9.63K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dudu beträgt $ 9.63K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DUDU liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.63K.