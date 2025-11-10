Drunk Chicken Centipede (DCC) Tokenomics
Drunk Chicken Centipede (DCC) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Drunk Chicken Centipede (DCC), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Drunk Chicken Centipede (DCC)-Informationen
Thou shalt not jeet: for selling in panic is to forsake the long-term blessings of the Chicken Centipede. -Thou shalt not waste beer: for each drop spilled is a lost transaction. -Honor thy blockchain and thy fellow hodlers. -Thou shalt not covet thy neighbor's tokens, unless they're offering a trade. -Thou shalt not bear false witness against thy memecoin's value.
The Sacred Sip: Life begins with the first sip of beer, for it is the nectar of the gods, delivered through the divine beak of the Chicken Centipede. The Cluck of Communion: Followers must gather at the 'Coop of Cheers' every Sunday, or 'Cluckday', to share in the communal drinking of beer, celebrating the unity of all drinkers. The Pilgrimage of the Pint: Every believer must undertake a pilgrimage to the holy land of Hops, where the first Chicken Centipede was said to have turned water into beer. The Egg of Eternity: Eggs laid by the Chicken Centipede are considered sacred. They symbolize rebirth and are used in rituals to bless new breweries. The Brewmaster's Bible: A scripture written in puns and beer recipes, where each parable ends with "And lo, the brew was good." The Festival of Fizz: An annual celebration where followers wear centipede costumes with chicken heads, dance to the 'Beak Boogie', and compete in the 'Great Guzzle Games
Drunk Chicken Centipede (DCC) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Drunk Chicken Centipede (DCC) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von DCC-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele DCC-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von DCC verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des DCC -Tokens!
DCC Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich DCC entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose DCC kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
