Drops Ownership Power (DOP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 4.75 Niedrigster Preis $ 0.00102064 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -5.70%

Der Echtzeitpreis von Drops Ownership Power (DOP) beträgt $0.00443341. In den letzten 24 Stunden wurde DOP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOP liegt bei $ 4.75, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00102064.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOP im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -5.70% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Drops Ownership Power (DOP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 59.67K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 66.50K Umlaufangebot 13.46M Gesamtangebot 15,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Drops Ownership Power beträgt $ 59.67K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOP liegt bei 13.46M, das Gesamtangebot bei 15000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 66.50K.