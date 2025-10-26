Der Echtzeitpreis von Drops Ownership Power beträgt heute 0.00443341 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DOP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DOP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Drops Ownership Power beträgt heute 0.00443341 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DOP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DOP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über DOP

DOP-Preisinformationen

Offizielle DOP-Website

DOP-Tokenökonomie

DOP-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Drops Ownership Power Logo

Drops Ownership Power Preis (DOP)

Nicht aufgelistet

1 DOP zu USD Echtzeitpreis:

$0.00443341
$0.00443341$0.00443341
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Drops Ownership Power (DOP) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:48:44 (UTC+8)

Drops Ownership Power (DOP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.75
$ 4.75$ 4.75

$ 0.00102064
$ 0.00102064$ 0.00102064

--

--

-5.70%

-5.70%

Der Echtzeitpreis von Drops Ownership Power (DOP) beträgt $0.00443341. In den letzten 24 Stunden wurde DOP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOP liegt bei $ 4.75, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00102064.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOP im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -5.70% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Drops Ownership Power (DOP) Marktinformationen

$ 59.67K
$ 59.67K$ 59.67K

--
----

$ 66.50K
$ 66.50K$ 66.50K

13.46M
13.46M 13.46M

15,000,000.0
15,000,000.0 15,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Drops Ownership Power beträgt $ 59.67K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOP liegt bei 13.46M, das Gesamtangebot bei 15000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 66.50K.

Drops Ownership Power (DOP)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Drops Ownership Power zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Drops Ownership Power zu USD bei $ -0.0010418704.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Drops Ownership Power zu USD bei $ -0.0017152344.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Drops Ownership Power zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ -0.0010418704-23.50%
60 Tage$ -0.0017152344-38.68%
90 Tage$ 0--

Was ist Drops Ownership Power (DOP)

Drops platform brings NFT staking and NFT loans, so that idle NFT assets can be put to work. By combining NFT fractionalisation, trustless loans and LP tokens, users on Drops platform can extract additional value from their NFTs. It’s possible through the creation of a new NFT product “Margin NFT”. Whitelisted NFT can be turned into a Margin NFT and used within Drops ecosystem.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Drops Ownership Power (DOP) Ressource

Offizielle Website

Drops Ownership Power-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Drops Ownership Power (DOP) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Drops Ownership Power-(DOP)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Drops Ownership Power zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Drops Ownership Power-Preisprognose an!

DOP zu lokalen Währungen

Drops Ownership Power (DOP) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Drops Ownership Power (DOP) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DOP Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Drops Ownership Power (DOP)

Wie viel ist Drops Ownership Power (DOP) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DOP in USD beträgt 0.00443341 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DOP-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DOP-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00443341. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Drops Ownership Power?
Die Marktkapitalisierung von DOP beträgt $ 59.67K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DOP?
Das Umlaufangebot von DOP beträgt 13.46M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DOP?
DOP erreichte einen Allzeithochpreis von 4.75 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DOP?
DOP verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00102064 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DOP?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DOP beträgt -- USD.
Wird DOP dieses Jahr noch steigen?
DOP könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DOP-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:48:44 (UTC+8)

Drops Ownership Power (DOP) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,637.09
$113,637.09$113,637.09

+2.02%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,065.70
$4,065.70$4,065.70

+3.38%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04973
$0.04973$0.04973

-27.50%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3572
$6.3572$6.3572

-13.40%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.61
$197.61$197.61

+2.98%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,065.70
$4,065.70$4,065.70

+3.38%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,637.09
$113,637.09$113,637.09

+2.02%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6402
$2.6402$2.6402

+1.62%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.61
$197.61$197.61

+2.98%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20207
$0.20207$0.20207

+2.97%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.3417
$0.3417$0.3417

+469.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000086
$0.000000000000086$0.000000000000086

-34.84%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052758
$0.052758$0.052758

-84.92%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.3417
$0.3417$0.3417

+469.50%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13591
$0.13591$0.13591

+66.35%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2534
$0.2534$0.2534

+50.11%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115240
$0.115240$0.115240

+45.95%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000152
$0.0000000000000000000152$0.0000000000000000000152

+38.18%