Drop Staked INIT (DEINIT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.246863 $ 0.246863 $ 0.246863 24H Tief $ 0.255992 $ 0.255992 $ 0.255992 24H Hoch 24H Tief $ 0.246863$ 0.246863 $ 0.246863 24H Hoch $ 0.255992$ 0.255992 $ 0.255992 Allzeithoch $ 0.788788$ 0.788788 $ 0.788788 Niedrigster Preis $ 0.236258$ 0.236258 $ 0.236258 Preisänderung (1H) +0.11% Preisänderung (1T) +2.26% Preisänderung (7T) -4.13% Preisänderung (7T) -4.13%

Der Echtzeitpreis von Drop Staked INIT (DEINIT) beträgt $0.256029. In den letzten 24 Stunden wurde DEINIT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.246863 und einem Höchstpreis von $ 0.255992 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DEINIT liegt bei $ 0.788788, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.236258.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DEINIT im letzten Stunde um +0.11%, in den letzten 24 Stunden um +2.26% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.13% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Drop Staked INIT (DEINIT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 16.11K$ 16.11K $ 16.11K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 16.11K$ 16.11K $ 16.11K Umlaufangebot 62.91K 62.91K 62.91K Gesamtangebot 62,913.61595 62,913.61595 62,913.61595

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Drop Staked INIT beträgt $ 16.11K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DEINIT liegt bei 62.91K, das Gesamtangebot bei 62913.61595. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.11K.