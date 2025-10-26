Der Echtzeitpreis von Drop Staked INIT beträgt heute 0.256029 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DEINIT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DEINIT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Drop Staked INIT beträgt heute 0.256029 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DEINIT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DEINIT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Drop Staked INIT Preis (DEINIT)

1 DEINIT zu USD Echtzeitpreis:

$0.256029
+2.20%1D
Drop Staked INIT (DEINIT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:48:30 (UTC+8)

Drop Staked INIT (DEINIT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.246863
24H Tief
$ 0.255992
24H Hoch

$ 0.246863
$ 0.255992
$ 0.788788
$ 0.236258
+0.11%

+2.26%

-4.13%

-4.13%

Der Echtzeitpreis von Drop Staked INIT (DEINIT) beträgt $0.256029. In den letzten 24 Stunden wurde DEINIT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.246863 und einem Höchstpreis von $ 0.255992 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DEINIT liegt bei $ 0.788788, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.236258.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DEINIT im letzten Stunde um +0.11%, in den letzten 24 Stunden um +2.26% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.13% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Drop Staked INIT (DEINIT) Marktinformationen

$ 16.11K
--
$ 16.11K
62.91K
62,913.61595
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Drop Staked INIT beträgt $ 16.11K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DEINIT liegt bei 62.91K, das Gesamtangebot bei 62913.61595. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.11K.

Drop Staked INIT (DEINIT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Drop Staked INIT zu USD bei $ +0.00565215.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Drop Staked INIT zu USD bei $ -0.1236707887.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Drop Staked INIT zu USD bei $ -0.1391899098.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Drop Staked INIT zu USD bei $ -0.4164405262485978.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00565215+2.26%
30 Tage$ -0.1236707887-48.30%
60 Tage$ -0.1391899098-54.36%
90 Tage$ -0.4164405262485978-61.92%

Was ist Drop Staked INIT (DEINIT)

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido & the first member of Lido Alliance, deployed as an Integrated App on Neutron.

Drop allows users to liquid-stake various Interchain assets (such as Cosmos ATOM, Celestia TIA, Neutron NTRN, Initia INIT etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Drop Staked INIT (DEINIT) Ressource

Offizielle Website

Drop Staked INIT-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Drop Staked INIT (DEINIT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Drop Staked INIT-(DEINIT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Drop Staked INIT zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Drop Staked INIT-Preisprognose an!

DEINIT zu lokalen Währungen

Drop Staked INIT (DEINIT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Drop Staked INIT (DEINIT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DEINIT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Drop Staked INIT (DEINIT)

Wie viel ist Drop Staked INIT (DEINIT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DEINIT in USD beträgt 0.256029 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DEINIT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DEINIT-zu-USD-Preis beträgt $ 0.256029. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Drop Staked INIT?
Die Marktkapitalisierung von DEINIT beträgt $ 16.11K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DEINIT?
Das Umlaufangebot von DEINIT beträgt 62.91K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DEINIT?
DEINIT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.788788 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DEINIT?
DEINIT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.236258 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DEINIT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DEINIT beträgt -- USD.
Wird DEINIT dieses Jahr noch steigen?
DEINIT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DEINIT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

