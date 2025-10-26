DRINK (DRINK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00002663 $ 0.00002663 $ 0.00002663 24H Tief $ 0.00002685 $ 0.00002685 $ 0.00002685 24H Hoch 24H Tief $ 0.00002663$ 0.00002663 $ 0.00002663 24H Hoch $ 0.00002685$ 0.00002685 $ 0.00002685 Allzeithoch $ 0.02555875$ 0.02555875 $ 0.02555875 Niedrigster Preis $ 0.00000598$ 0.00000598 $ 0.00000598 Preisänderung (1H) -0.01% Preisänderung (1T) +0.80% Preisänderung (7T) +1.38% Preisänderung (7T) +1.38%

Der Echtzeitpreis von DRINK (DRINK) beträgt $0.00002685. In den letzten 24 Stunden wurde DRINK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00002663 und einem Höchstpreis von $ 0.00002685 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DRINK liegt bei $ 0.02555875, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000598.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DRINK im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.80% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.38% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DRINK (DRINK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.10K$ 5.10K $ 5.10K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K Umlaufangebot 190.08M 190.08M 190.08M Gesamtangebot 721,000,000.0 721,000,000.0 721,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DRINK beträgt $ 5.10K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DRINK liegt bei 190.08M, das Gesamtangebot bei 721000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.36K.