Der Echtzeitpreis von DRINK beträgt heute 0.00002685 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DRINK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DRINK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über DRINK

DRINK-Preisinformationen

DRINK-Whitepaper

Offizielle DRINK-Website

DRINK-Tokenökonomie

DRINK-Preisprognose

DRINK Preis (DRINK)

Nicht aufgelistet

1 DRINK zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+0.80%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
USD
DRINK (DRINK) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:57:51 (UTC+8)

DRINK (DRINK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00002663
24H Tief
$ 0.00002685
24H Hoch

$ 0.00002663
$ 0.00002685
$ 0.02555875
$ 0.00000598
-0.01%

+0.80%

+1.38%

+1.38%

Der Echtzeitpreis von DRINK (DRINK) beträgt $0.00002685. In den letzten 24 Stunden wurde DRINK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00002663 und einem Höchstpreis von $ 0.00002685 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DRINK liegt bei $ 0.02555875, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000598.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DRINK im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.80% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.38% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DRINK (DRINK) Marktinformationen

$ 5.10K
--
$ 19.36K
190.08M
721,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von DRINK beträgt $ 5.10K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DRINK liegt bei 190.08M, das Gesamtangebot bei 721000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.36K.

DRINK (DRINK)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von DRINK zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von DRINK zu USD bei $ -0.0000103843.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von DRINK zu USD bei $ -0.0000090717.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von DRINK zu USD bei $ +0.000015029428925827286.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.80%
30 Tage$ -0.0000103843-38.67%
60 Tage$ -0.0000090717-33.78%
90 Tage$ +0.000015029428925827286+127.15%

Was ist DRINK (DRINK)

What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network.

By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods.

Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours.

Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include:

721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog.

Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership.

Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token’s scarcity and value.x

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

DRINK (DRINK) Ressource

DRINK-Preisprognose (USD)

Wie viel wird DRINK (DRINK) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre DRINK-(DRINK)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für DRINK zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die DRINK-Preisprognose an!

DRINK zu lokalen Währungen

DRINK (DRINK) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von DRINK (DRINK) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DRINK Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu DRINK (DRINK)

Wie viel ist DRINK (DRINK) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DRINK in USD beträgt 0.00002685 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DRINK-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DRINK-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00002685. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DRINK?
Die Marktkapitalisierung von DRINK beträgt $ 5.10K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DRINK?
Das Umlaufangebot von DRINK beträgt 190.08M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DRINK?
DRINK erreichte einen Allzeithochpreis von 0.02555875 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DRINK?
DRINK verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000598 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DRINK?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DRINK beträgt -- USD.
Wird DRINK dieses Jahr noch steigen?
DRINK könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DRINK-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:57:51 (UTC+8)

Haftungsausschluss

