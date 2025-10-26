Der Echtzeitpreis von DRESSdio beträgt heute 0.059482 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DRESS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DRESS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von DRESSdio beträgt heute 0.059482 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DRESS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DRESS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 DRESS zu USD Echtzeitpreis:

$0.059482
+6.90%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
USD
DRESSdio (DRESS) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:33:11 (UTC+8)

DRESSdio (DRESS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.055066
24H Tief
$ 0.061079
24H Hoch

$ 0.055066
$ 0.061079
$ 0.152477
$ 0.03099864
-1.22%

+6.99%

-21.36%

-21.36%

Der Echtzeitpreis von DRESSdio (DRESS) beträgt $0.059482. In den letzten 24 Stunden wurde DRESS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.055066 und einem Höchstpreis von $ 0.061079 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DRESS liegt bei $ 0.152477, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.03099864.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DRESS im letzten Stunde um -1.22%, in den letzten 24 Stunden um +6.99% und in den vergangenen 7 Tagen um -21.36% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DRESSdio (DRESS) Marktinformationen

$ 20.98M
--
$ 118.96M
352.68M
2,000,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von DRESSdio beträgt $ 20.98M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DRESS liegt bei 352.68M, das Gesamtangebot bei 2000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 118.96M.

DRESSdio (DRESS)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von DRESSdio zu USD bei $ +0.00388667.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von DRESSdio zu USD bei $ -0.0167109028.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von DRESSdio zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von DRESSdio zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00388667+6.99%
30 Tage$ -0.0167109028-28.09%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist DRESSdio (DRESS)

DRESSdio is a pioneering Web3-native fashion-tech platform that transforms how fashion is created, owned, and experienced by integrating AI and blockchain technology. The platform empowers creators and consumers to co-design personalized fashion items and trade them as digital assets within a decentralized ecosystem. With its AI fashion agent DRESSdio breaks away from the traditional supplier-driven fashion industry to create a collaborative ecosystem where designers, artists, influencers, producers and consumers interact horizontally. Major Backing: DRESSdio has secured $3.48M in funding, including a $2.76M R&D grant from the Korean government and investments from Infobank (listed IT company). The project is currently in active discussions with Hashed, one of Asia's leading blockchain venture capital firms.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

DRESSdio (DRESS) Ressource

DRESSdio-Preisprognose (USD)

Wie viel wird DRESSdio (DRESS) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre DRESSdio-(DRESS)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für DRESSdio zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die DRESSdio-Preisprognose an!

DRESS zu lokalen Währungen

DRESSdio (DRESS) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von DRESSdio (DRESS) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DRESS Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu DRESSdio (DRESS)

Wie viel ist DRESSdio (DRESS) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DRESS in USD beträgt 0.059482 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DRESS-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DRESS-zu-USD-Preis beträgt $ 0.059482. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DRESSdio?
Die Marktkapitalisierung von DRESS beträgt $ 20.98M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DRESS?
Das Umlaufangebot von DRESS beträgt 352.68M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DRESS?
DRESS erreichte einen Allzeithochpreis von 0.152477 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DRESS?
DRESS verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.03099864 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DRESS?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DRESS beträgt -- USD.
Wird DRESS dieses Jahr noch steigen?
DRESS könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DRESS-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
DRESSdio (DRESS) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

