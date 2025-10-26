DRESSdio (DRESS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.055066 $ 0.055066 $ 0.055066 24H Tief $ 0.061079 $ 0.061079 $ 0.061079 24H Hoch 24H Tief $ 0.055066$ 0.055066 $ 0.055066 24H Hoch $ 0.061079$ 0.061079 $ 0.061079 Allzeithoch $ 0.152477$ 0.152477 $ 0.152477 Niedrigster Preis $ 0.03099864$ 0.03099864 $ 0.03099864 Preisänderung (1H) -1.22% Preisänderung (1T) +6.99% Preisänderung (7T) -21.36% Preisänderung (7T) -21.36%

Der Echtzeitpreis von DRESSdio (DRESS) beträgt $0.059482. In den letzten 24 Stunden wurde DRESS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.055066 und einem Höchstpreis von $ 0.061079 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DRESS liegt bei $ 0.152477, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.03099864.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DRESS im letzten Stunde um -1.22%, in den letzten 24 Stunden um +6.99% und in den vergangenen 7 Tagen um -21.36% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DRESSdio (DRESS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 20.98M$ 20.98M $ 20.98M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 118.96M$ 118.96M $ 118.96M Umlaufangebot 352.68M 352.68M 352.68M Gesamtangebot 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DRESSdio beträgt $ 20.98M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DRESS liegt bei 352.68M, das Gesamtangebot bei 2000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 118.96M.