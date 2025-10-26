Drawnblade (BLADE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00005932 24H Hoch $ 0.00006709 Allzeithoch $ 0.00039846 Niedrigster Preis $ 0.00004527 Preisänderung (1H) -0.61% Preisänderung (1T) -8.72% Preisänderung (7T) +3.99%

Der Echtzeitpreis von Drawnblade (BLADE) beträgt $0.00005931. In den letzten 24 Stunden wurde BLADE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00005932 und einem Höchstpreis von $ 0.00006709 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BLADE liegt bei $ 0.00039846, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00004527.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BLADE im letzten Stunde um -0.61%, in den letzten 24 Stunden um -8.72% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.99% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Drawnblade (BLADE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 59.31K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 59.31K Umlaufangebot 999.97M Gesamtangebot 999,973,317.231857

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Drawnblade beträgt $ 59.31K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BLADE liegt bei 999.97M, das Gesamtangebot bei 999973317.231857. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 59.31K.