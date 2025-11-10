Drawcast (DRAW) Tokenomics

Drawcast (DRAW) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Drawcast (DRAW), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:21:36 (UTC+8)
Drawcast (DRAW) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Drawcast (DRAW), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 180.98K
Gesamtangebot:
$ 100.00B
Umlaufangebot:
$ 100.00B
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 180.98K
Allzeithoch:
$ 0
Allzeittief:
$ 0
Aktueller Preis:
$ 0
Drawcast (DRAW)-Informationen

Drawcast is a fun and competitive social drawing game built on Farcaster and the Base app. With over 6,000 players already onboard, it has quickly risen to become one of the top-ranked apps in the Farcaster ecosystem. Players can challenge friends, share their creativity, and even earn rewards, making Drawcast not just a game but a growing community where art, fun, and onchain culture come together.

Offizielle Website:
https://drawcast.xyz/
Whitepaper:
https://paragraph.com/@drawcast/announcing-draw

Drawcast (DRAW) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Drawcast (DRAW) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von DRAW-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele DRAW-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von DRAW verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des DRAW -Tokens!

DRAW Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich DRAW entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose DRAW kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

