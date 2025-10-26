Drawcast (DRAW) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000137 24H Tief $ 0.00000165 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00000311 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +1.17% Preisänderung (1T) -5.50% Preisänderung (7T) -21.36%

Der Echtzeitpreis von Drawcast (DRAW) beträgt $0.00000142. In den letzten 24 Stunden wurde DRAW zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000137 und einem Höchstpreis von $ 0.00000165 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DRAW liegt bei $ 0.00000311, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DRAW im letzten Stunde um +1.17%, in den letzten 24 Stunden um -5.50% und in den vergangenen 7 Tagen um -21.36% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Drawcast (DRAW) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 141.60K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 141.60K Umlaufangebot 100.00B Gesamtangebot 100,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Drawcast beträgt $ 141.60K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DRAW liegt bei 100.00B, das Gesamtangebot bei 100000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 141.60K.