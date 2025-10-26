Dr Emma Sage (EMMA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00011153 $ 0.00011153 $ 0.00011153 24H Tief $ 0.00013481 $ 0.00013481 $ 0.00013481 24H Hoch 24H Tief $ 0.00011153$ 0.00011153 $ 0.00011153 24H Hoch $ 0.00013481$ 0.00013481 $ 0.00013481 Allzeithoch $ 0.00025722$ 0.00025722 $ 0.00025722 Niedrigster Preis $ 0.00003384$ 0.00003384 $ 0.00003384 Preisänderung (1H) -1.07% Preisänderung (1T) +8.51% Preisänderung (7T) +46.45% Preisänderung (7T) +46.45%

Der Echtzeitpreis von Dr Emma Sage (EMMA) beträgt $0.00012103. In den letzten 24 Stunden wurde EMMA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00011153 und einem Höchstpreis von $ 0.00013481 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EMMA liegt bei $ 0.00025722, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003384.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EMMA im letzten Stunde um -1.07%, in den letzten 24 Stunden um +8.51% und in den vergangenen 7 Tagen um +46.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dr Emma Sage (EMMA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 121.03K$ 121.03K $ 121.03K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 121.03K$ 121.03K $ 121.03K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dr Emma Sage beträgt $ 121.03K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von EMMA liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 121.03K.