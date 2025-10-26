Der Echtzeitpreis von Dosa the Demon beträgt heute 0.00059318 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DOSA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DOSA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Dosa the Demon beträgt heute 0.00059318 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DOSA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DOSA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Dosa the Demon Preis (DOSA)

1 DOSA zu USD Echtzeitpreis:

$0.00059491
+4.50%1D
USD
Dosa the Demon (DOSA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:41:59 (UTC+8)

Dosa the Demon (DOSA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00056008
24H Tief
$ 0.00059491
24H Hoch

$ 0.00056008
$ 0.00059491
$ 0.00220213
$ 0.00018326
+0.04%

+4.17%

+10.65%

+10.65%

Der Echtzeitpreis von Dosa the Demon (DOSA) beträgt $0.00059318. In den letzten 24 Stunden wurde DOSA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00056008 und einem Höchstpreis von $ 0.00059491 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOSA liegt bei $ 0.00220213, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00018326.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOSA im letzten Stunde um +0.04%, in den letzten 24 Stunden um +4.17% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.65% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dosa the Demon (DOSA) Marktinformationen

$ 582.97K
--
$ 582.97K
980.00M
980,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dosa the Demon beträgt $ 582.97K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOSA liegt bei 980.00M, das Gesamtangebot bei 980000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 582.97K.

Dosa the Demon (DOSA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Dosa the Demon zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Dosa the Demon zu USD bei $ -0.0000860198.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Dosa the Demon zu USD bei $ -0.0003281515.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Dosa the Demon zu USD bei $ -0.0001836508857592956.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+4.17%
30 Tage$ -0.0000860198-14.50%
60 Tage$ -0.0003281515-55.32%
90 Tage$ -0.0001836508857592956-23.64%

Was ist Dosa the Demon (DOSA)

$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.

The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.

DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.

The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.

While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.

At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

Dosa the Demon (DOSA) Ressource

Dosa the Demon-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Dosa the Demon (DOSA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Dosa the Demon-(DOSA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Dosa the Demon zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Dosa the Demon-Preisprognose an!

DOSA zu lokalen Währungen

Dosa the Demon (DOSA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Dosa the Demon (DOSA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DOSA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Dosa the Demon (DOSA)

Wie viel ist Dosa the Demon (DOSA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DOSA in USD beträgt 0.00059318 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DOSA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DOSA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00059318. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Dosa the Demon?
Die Marktkapitalisierung von DOSA beträgt $ 582.97K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DOSA?
Das Umlaufangebot von DOSA beträgt 980.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DOSA?
DOSA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00220213 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DOSA?
DOSA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00018326 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DOSA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DOSA beträgt -- USD.
Wird DOSA dieses Jahr noch steigen?
DOSA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DOSA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Dosa the Demon (DOSA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

