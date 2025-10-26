Dosa the Demon Preis (DOSA)
Der Echtzeitpreis von Dosa the Demon (DOSA) beträgt $0.00059318. In den letzten 24 Stunden wurde DOSA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00056008 und einem Höchstpreis von $ 0.00059491 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOSA liegt bei $ 0.00220213, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00018326.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOSA im letzten Stunde um +0.04%, in den letzten 24 Stunden um +4.17% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.65% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dosa the Demon beträgt $ 582.97K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOSA liegt bei 980.00M, das Gesamtangebot bei 980000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 582.97K.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Dosa the Demon zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Dosa the Demon zu USD bei $ -0.0000860198.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Dosa the Demon zu USD bei $ -0.0003281515.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Dosa the Demon zu USD bei $ -0.0001836508857592956.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ 0
|+4.17%
|30 Tage
|$ -0.0000860198
|-14.50%
|60 Tage
|$ -0.0003281515
|-55.32%
|90 Tage
|$ -0.0001836508857592956
|-23.64%
$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.
The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.
DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.
The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.
While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.
At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.
|Zeit (UTC+8)
|Art
|Information
|10-25 15:47:08
|Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
|10-25 13:34:16
|Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
|10-25 06:10:28
|Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
|10-24 21:49:00
|Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
|10-23 22:32:48
|Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
|10-23 15:34:02
|Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind
