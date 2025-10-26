Dosa the Demon (DOSA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00056008 $ 0.00056008 $ 0.00056008 24H Tief $ 0.00059491 $ 0.00059491 $ 0.00059491 24H Hoch 24H Tief $ 0.00056008$ 0.00056008 $ 0.00056008 24H Hoch $ 0.00059491$ 0.00059491 $ 0.00059491 Allzeithoch $ 0.00220213$ 0.00220213 $ 0.00220213 Niedrigster Preis $ 0.00018326$ 0.00018326 $ 0.00018326 Preisänderung (1H) +0.04% Preisänderung (1T) +4.17% Preisänderung (7T) +10.65% Preisänderung (7T) +10.65%

Der Echtzeitpreis von Dosa the Demon (DOSA) beträgt $0.00059318. In den letzten 24 Stunden wurde DOSA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00056008 und einem Höchstpreis von $ 0.00059491 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOSA liegt bei $ 0.00220213, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00018326.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOSA im letzten Stunde um +0.04%, in den letzten 24 Stunden um +4.17% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.65% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dosa the Demon (DOSA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 582.97K$ 582.97K $ 582.97K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 582.97K$ 582.97K $ 582.97K Umlaufangebot 980.00M 980.00M 980.00M Gesamtangebot 980,000,000.0 980,000,000.0 980,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dosa the Demon beträgt $ 582.97K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOSA liegt bei 980.00M, das Gesamtangebot bei 980000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 582.97K.