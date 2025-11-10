Dorol (DRL) Tokenomics

Dorol (DRL) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Dorol (DRL), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 02:01:31 (UTC+8)
USD

Dorol (DRL) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Dorol (DRL), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 51.28K
$ 51.28K$ 51.28K
Gesamtangebot:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Umlaufangebot:
$ 13.36
$ 13.36$ 13.36
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 38.39B
$ 38.39B$ 38.39B
Allzeithoch:
$ 4,469.59
$ 4,469.59$ 4,469.59
Allzeittief:
$ 3,321.49
$ 3,321.49$ 3,321.49
Aktueller Preis:
$ 3,837.97
$ 3,837.97$ 3,837.97

Dorol (DRL)-Informationen

Dorol is a gold‑backed digital asset built on the Ethereum blockchain. Each token, labeled DRL, is backed by one troy ounce of 999.9‑fine investment-grade gold that is professionally vaulted and fully insured. The project's aim is to combine gold’s enduring store-of-value with the speed, accessibility, and composability of public blockchain infrastructure, enabling seamless trading, transfer, and redemption of tokenized physical gold

Offizielle Website:
https://dorol.io/
Whitepaper:
https://dorol.io/WP.pdf

Dorol (DRL) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Dorol (DRL) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von DRL-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele DRL-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von DRL verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des DRL -Tokens!

DRL Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich DRL entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose DRL kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?

MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.

Über 4,000 Handelspaare auf den Spot- und Futures-Märkten
Schnellste Token-Auflistungen unter den CEXs
Branchenweit die größte Liquidität
Niedrigste Gebühren, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice
100 %+ Transparenz der Token-Reserve für Benutzergelder
Ultraniedrige Einstiegshürden: Krypto kaufen mit nur 1 USDT
mc_how_why_title
Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung