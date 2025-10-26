Dorol (DRL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 3,817.12 $ 3,817.12 $ 3,817.12 24H Tief $ 3,881.37 $ 3,881.37 $ 3,881.37 24H Hoch 24H Tief $ 3,817.12$ 3,817.12 $ 3,817.12 24H Hoch $ 3,881.37$ 3,881.37 $ 3,881.37 Allzeithoch $ 4,469.59$ 4,469.59 $ 4,469.59 Niedrigster Preis $ 3,321.49$ 3,321.49 $ 3,321.49 Preisänderung (1H) -0.58% Preisänderung (1T) +0.13% Preisänderung (7T) +0.28% Preisänderung (7T) +0.28%

Der Echtzeitpreis von Dorol (DRL) beträgt $3,847.43. In den letzten 24 Stunden wurde DRL zwischen einem Tiefstpreis von $ 3,817.12 und einem Höchstpreis von $ 3,881.37 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DRL liegt bei $ 4,469.59, der bisherige Tiefstpreis bei $ 3,321.49.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DRL im letzten Stunde um -0.58%, in den letzten 24 Stunden um +0.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.28% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dorol (DRL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 51.39K$ 51.39K $ 51.39K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 38.47B$ 38.47B $ 38.47B Umlaufangebot 13.36 13.36 13.36 Gesamtangebot 9,999,998.0 9,999,998.0 9,999,998.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dorol beträgt $ 51.39K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DRL liegt bei 13.36, das Gesamtangebot bei 9999998.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 38.47B.