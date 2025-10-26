DOGUE (DOGUE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001756 $ 0.00001756 $ 0.00001756 24H Tief $ 0.00001816 $ 0.00001816 $ 0.00001816 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001756$ 0.00001756 $ 0.00001756 24H Hoch $ 0.00001816$ 0.00001816 $ 0.00001816 Allzeithoch $ 0.00018453$ 0.00018453 $ 0.00018453 Niedrigster Preis $ 0.00001328$ 0.00001328 $ 0.00001328 Preisänderung (1H) +0.91% Preisänderung (1T) +2.92% Preisänderung (7T) +28.82% Preisänderung (7T) +28.82%

Der Echtzeitpreis von DOGUE (DOGUE) beträgt $0.00001822. In den letzten 24 Stunden wurde DOGUE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001756 und einem Höchstpreis von $ 0.00001816 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOGUE liegt bei $ 0.00018453, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001328.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOGUE im letzten Stunde um +0.91%, in den letzten 24 Stunden um +2.92% und in den vergangenen 7 Tagen um +28.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DOGUE (DOGUE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 18.21K$ 18.21K $ 18.21K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 18.21K$ 18.21K $ 18.21K Umlaufangebot 999.78M 999.78M 999.78M Gesamtangebot 999,775,588.333782 999,775,588.333782 999,775,588.333782

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DOGUE beträgt $ 18.21K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOGUE liegt bei 999.78M, das Gesamtangebot bei 999775588.333782. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 18.21K.