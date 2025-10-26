Dogstock (DSTOCK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00000366$ 0.00000366 $ 0.00000366 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -1.14% Preisänderung (1T) +5.39% Preisänderung (7T) +5.81% Preisänderung (7T) +5.81%

Der Echtzeitpreis von Dogstock (DSTOCK) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DSTOCK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DSTOCK liegt bei $ 0.00000366, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DSTOCK im letzten Stunde um -1.14%, in den letzten 24 Stunden um +5.39% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.81% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dogstock (DSTOCK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 103.76K$ 103.76K $ 103.76K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 103.76K$ 103.76K $ 103.76K Umlaufangebot 999.66B 999.66B 999.66B Gesamtangebot 999,664,116,721.6661 999,664,116,721.6661 999,664,116,721.6661

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dogstock beträgt $ 103.76K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DSTOCK liegt bei 999.66B, das Gesamtangebot bei 999664116721.6661. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 103.76K.