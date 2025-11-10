DogKing On XLayer (DOGKING) Tokenomics

Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 02:01:10 (UTC+8)
USD

DogKing On XLayer (DOGKING) Tokenomics & Preisanalyse

Marktkapitalisierung:
$ 11.97K
Gesamtangebot:
$ 210.00B
Umlaufangebot:
$ 210.00B
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 11.97K
Allzeithoch:
$ 0
Allzeittief:
$ 0
Aktueller Preis:
$ 0
DogKing On XLayer (DOGKING)-Informationen

DogKing is the ultimate meme revolution on OKX’s XLayer chain, blending the spirit of Doge culture with the power of cutting-edge blockchain tech. Born from the creativity of meme enthusiasts and crypto pioneers, DogKing has quickly grown into a global community movement centered on fun, inclusivity, and financial empowerment. With its bold personality and loyal following, DogKing isn’t just another meme token—it’s the crown jewel of the XLayer meme storm, uniting DOG lovers across chains and setting the stage for a new era of community-driven crypto culture.

Offizielle Website:
https://x.com/DogKing__OKX
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1zNSIjCKglyr5uNid9sAnCTZBF00y1239/view

DogKing On XLayer (DOGKING) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von DogKing On XLayer (DOGKING) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von DOGKING-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele DOGKING-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von DOGKING verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des DOGKING -Tokens!

DOGKING Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich DOGKING entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose DOGKING kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.


