doginhood (DIH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000544 $ 0.00000544 $ 0.00000544 24H Tief $ 0.00000553 $ 0.00000553 $ 0.00000553 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000544$ 0.00000544 $ 0.00000544 24H Hoch $ 0.00000553$ 0.00000553 $ 0.00000553 Allzeithoch $ 0.00009258$ 0.00009258 $ 0.00009258 Niedrigster Preis $ 0.00000501$ 0.00000501 $ 0.00000501 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.75% Preisänderung (7T) +0.74% Preisänderung (7T) +0.74%

Der Echtzeitpreis von doginhood (DIH) beträgt $0.00000546. In den letzten 24 Stunden wurde DIH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000544 und einem Höchstpreis von $ 0.00000553 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DIH liegt bei $ 0.00009258, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000501.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DIH im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.75% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.74% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

doginhood (DIH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Umlaufangebot 999.48M 999.48M 999.48M Gesamtangebot 999,480,121.057036 999,480,121.057036 999,480,121.057036

Die aktuelle Marktkapitalisierung von doginhood beträgt $ 5.46K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DIH liegt bei 999.48M, das Gesamtangebot bei 999480121.057036. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.46K.