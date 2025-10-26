doginblock (DIB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000649 $ 0.00000649 $ 0.00000649 24H Tief $ 0.00000663 $ 0.00000663 $ 0.00000663 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000649$ 0.00000649 $ 0.00000649 24H Hoch $ 0.00000663$ 0.00000663 $ 0.00000663 Allzeithoch $ 0.00004599$ 0.00004599 $ 0.00004599 Niedrigster Preis $ 0.00000586$ 0.00000586 $ 0.00000586 Preisänderung (1H) +1.34% Preisänderung (1T) +2.21% Preisänderung (7T) +6.31% Preisänderung (7T) +6.31%

Der Echtzeitpreis von doginblock (DIB) beträgt $0.00000666. In den letzten 24 Stunden wurde DIB zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000649 und einem Höchstpreis von $ 0.00000663 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DIB liegt bei $ 0.00004599, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000586.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DIB im letzten Stunde um +1.34%, in den letzten 24 Stunden um +2.21% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.31% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

doginblock (DIB) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.65K$ 6.65K $ 6.65K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.65K$ 6.65K $ 6.65K Umlaufangebot 998.43M 998.43M 998.43M Gesamtangebot 998,429,560.005689 998,429,560.005689 998,429,560.005689

Die aktuelle Marktkapitalisierung von doginblock beträgt $ 6.65K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DIB liegt bei 998.43M, das Gesamtangebot bei 998429560.005689. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.65K.