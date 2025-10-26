Doge Head Coin (DHC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.219305 $ 0.219305 $ 0.219305 24H Tief $ 0.22836 $ 0.22836 $ 0.22836 24H Hoch 24H Tief $ 0.219305$ 0.219305 $ 0.219305 24H Hoch $ 0.22836$ 0.22836 $ 0.22836 Allzeithoch $ 0.270405$ 0.270405 $ 0.270405 Niedrigster Preis $ 0.03381452$ 0.03381452 $ 0.03381452 Preisänderung (1H) -0.33% Preisänderung (1T) -0.16% Preisänderung (7T) +13.54% Preisänderung (7T) +13.54%

Der Echtzeitpreis von Doge Head Coin (DHC) beträgt $0.225343. In den letzten 24 Stunden wurde DHC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.219305 und einem Höchstpreis von $ 0.22836 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DHC liegt bei $ 0.270405, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.03381452.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DHC im letzten Stunde um -0.33%, in den letzten 24 Stunden um -0.16% und in den vergangenen 7 Tagen um +13.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Doge Head Coin (DHC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Umlaufangebot 10.02M 10.02M 10.02M Gesamtangebot 10,023,219.11050142 10,023,219.11050142 10,023,219.11050142

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Doge Head Coin beträgt $ 2.26M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DHC liegt bei 10.02M, das Gesamtangebot bei 10023219.11050142. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.26M.