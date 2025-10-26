Der Echtzeitpreis von Doge Head Coin beträgt heute 0.225343 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DHC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DHC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Doge Head Coin beträgt heute 0.225343 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DHC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DHC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.22532
-0.10%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
USD
Doge Head Coin (DHC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:53:28 (UTC+8)

Doge Head Coin (DHC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.219305
24H Tief
$ 0.22836
24H Hoch

$ 0.219305
$ 0.22836
$ 0.270405
$ 0.03381452
-0.33%

-0.16%

+13.54%

+13.54%

Der Echtzeitpreis von Doge Head Coin (DHC) beträgt $0.225343. In den letzten 24 Stunden wurde DHC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.219305 und einem Höchstpreis von $ 0.22836 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DHC liegt bei $ 0.270405, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.03381452.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DHC im letzten Stunde um -0.33%, in den letzten 24 Stunden um -0.16% und in den vergangenen 7 Tagen um +13.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Doge Head Coin (DHC) Marktinformationen

$ 2.26M
--
$ 2.26M
10.02M
10,023,219.11050142
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Doge Head Coin beträgt $ 2.26M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DHC liegt bei 10.02M, das Gesamtangebot bei 10023219.11050142. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.26M.

Doge Head Coin (DHC)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Doge Head Coin zu USD bei $ -0.0003619222477491.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Doge Head Coin zu USD bei $ +0.1049215260.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Doge Head Coin zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Doge Head Coin zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0003619222477491-0.16%
30 Tage$ +0.1049215260+46.56%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Doge Head Coin (DHC)

Doge Head Coin (DHC) is a meme token built on the Solana blockchain. The project was created to merge community-driven culture with the efficiency of Solana’s fast and low-cost network. DHC launched through a presale on Pinksale and provides secure liquidity via Raydium AMM v2. The project is backed by a SpyWolf smart contract audit and a liquidity lock, which ensures a transparent and verifiable foundation for trading and long-term growth.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Doge Head Coin (DHC) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Doge Head Coin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Doge Head Coin (DHC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Doge Head Coin-(DHC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Doge Head Coin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Doge Head Coin-Preisprognose an!

DHC zu lokalen Währungen

Doge Head Coin (DHC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Doge Head Coin (DHC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DHC Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Doge Head Coin (DHC)

Wie viel ist Doge Head Coin (DHC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DHC in USD beträgt 0.225343 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DHC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DHC-zu-USD-Preis beträgt $ 0.225343. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Doge Head Coin?
Die Marktkapitalisierung von DHC beträgt $ 2.26M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DHC?
Das Umlaufangebot von DHC beträgt 10.02M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DHC?
DHC erreichte einen Allzeithochpreis von 0.270405 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DHC?
DHC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.03381452 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DHC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DHC beträgt -- USD.
Wird DHC dieses Jahr noch steigen?
DHC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DHC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Doge Head Coin (DHC) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

