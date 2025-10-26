Doge Baby (DOGE BABY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.04898158 $ 0.04898158 $ 0.04898158 24H Tief $ 0.065411 $ 0.065411 $ 0.065411 24H Hoch 24H Tief $ 0.04898158$ 0.04898158 $ 0.04898158 24H Hoch $ 0.065411$ 0.065411 $ 0.065411 Allzeithoch $ 25.64$ 25.64 $ 25.64 Niedrigster Preis $ 0.04427141$ 0.04427141 $ 0.04427141 Preisänderung (1H) -6.87% Preisänderung (1T) -24.07% Preisänderung (7T) -88.38% Preisänderung (7T) -88.38%

Der Echtzeitpreis von Doge Baby (DOGE BABY) beträgt $0.04966117. In den letzten 24 Stunden wurde DOGE BABY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.04898158 und einem Höchstpreis von $ 0.065411 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOGE BABY liegt bei $ 25.64, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.04427141.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOGE BABY im letzten Stunde um -6.87%, in den letzten 24 Stunden um -24.07% und in den vergangenen 7 Tagen um -88.38% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Doge Baby (DOGE BABY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K Umlaufangebot 300.00K 300.00K 300.00K Gesamtangebot 300,000.0 300,000.0 300,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Doge Baby beträgt $ 14.90K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOGE BABY liegt bei 300.00K, das Gesamtangebot bei 300000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 14.90K.