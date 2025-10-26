Der Echtzeitpreis von Doge Baby beträgt heute 0.04966117 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DOGE BABY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DOGE BABY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Doge Baby beträgt heute 0.04966117 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DOGE BABY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DOGE BABY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über DOGE BABY

DOGE BABY-Preisinformationen

Offizielle DOGE BABY-Website

DOGE BABY-Tokenökonomie

DOGE BABY-Preisprognose

Doge Baby Logo

Doge Baby Preis (DOGE BABY)

1 DOGE BABY zu USD Echtzeitpreis:

$0.0496628
$0.0496628
-21.70%1D
Doge Baby (DOGE BABY) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:41:43 (UTC+8)

Doge Baby (DOGE BABY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.04898158
$ 0.04898158
24H Tief
$ 0.065411
$ 0.065411
24H Hoch

$ 0.04898158
$ 0.04898158

$ 0.065411
$ 0.065411

$ 25.64
$ 25.64

$ 0.04427141
$ 0.04427141

-6.87%

-24.07%

-88.38%

-88.38%

Der Echtzeitpreis von Doge Baby (DOGE BABY) beträgt $0.04966117. In den letzten 24 Stunden wurde DOGE BABY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.04898158 und einem Höchstpreis von $ 0.065411 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOGE BABY liegt bei $ 25.64, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.04427141.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOGE BABY im letzten Stunde um -6.87%, in den letzten 24 Stunden um -24.07% und in den vergangenen 7 Tagen um -88.38% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Doge Baby (DOGE BABY) Marktinformationen

$ 14.90K
$ 14.90K

--
--

$ 14.90K
$ 14.90K

300.00K
300.00K

300,000.0
300,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Doge Baby beträgt $ 14.90K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOGE BABY liegt bei 300.00K, das Gesamtangebot bei 300000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 14.90K.

Doge Baby (DOGE BABY)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Doge Baby zu USD bei $ -0.0157484051054682.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Doge Baby zu USD bei $ -0.0487916972.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Doge Baby zu USD bei $ -0.0495558883.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Doge Baby zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0157484051054682-24.07%
30 Tage$ -0.0487916972-98.24%
60 Tage$ -0.0495558883-99.78%
90 Tage$ 0--

Was ist Doge Baby (DOGE BABY)

The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Doge Baby (DOGE BABY) Ressource

Offizielle Website

Doge Baby-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Doge Baby (DOGE BABY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Doge Baby-(DOGE BABY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Doge Baby zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Doge Baby-Preisprognose an!

DOGE BABY zu lokalen Währungen

Doge Baby (DOGE BABY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Doge Baby (DOGE BABY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DOGE BABY Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Doge Baby (DOGE BABY)

Wie viel ist Doge Baby (DOGE BABY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DOGE BABY in USD beträgt 0.04966117 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DOGE BABY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DOGE BABY-zu-USD-Preis beträgt $ 0.04966117. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Doge Baby?
Die Marktkapitalisierung von DOGE BABY beträgt $ 14.90K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DOGE BABY?
Das Umlaufangebot von DOGE BABY beträgt 300.00K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DOGE BABY?
DOGE BABY erreichte einen Allzeithochpreis von 25.64 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DOGE BABY?
DOGE BABY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.04427141 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DOGE BABY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DOGE BABY beträgt -- USD.
Wird DOGE BABY dieses Jahr noch steigen?
DOGE BABY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DOGE BABY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:41:43 (UTC+8)

Doge Baby (DOGE BABY) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

$112,979.12

$4,016.52

$0.05493

$6.4061

$196.40

$4,016.52

$112,979.12

$2.6400

$196.40

$0.20083

$0.00000

$0.8000

$0.000000000000089

$0.052033

$0.1786

$0.8000

$0.0000000000000000000216

$0.14995

$0.117008

$0.000000000000000007999

