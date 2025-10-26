Dogami (DOGA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.413535$ 0.413535 $ 0.413535 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.04% Preisänderung (1T) +0.35% Preisänderung (7T) +21.93% Preisänderung (7T) +21.93%

Der Echtzeitpreis von Dogami (DOGA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DOGA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOGA liegt bei $ 0.413535, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOGA im letzten Stunde um -0.04%, in den letzten 24 Stunden um +0.35% und in den vergangenen 7 Tagen um +21.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dogami (DOGA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 394.65K$ 394.65K $ 394.65K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 452.66K$ 452.66K $ 452.66K Umlaufangebot 774.97M 774.97M 774.97M Gesamtangebot 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dogami beträgt $ 394.65K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOGA liegt bei 774.97M, das Gesamtangebot bei 888888888.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 452.66K.