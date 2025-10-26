Der Echtzeitpreis von Dogami beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DOGA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DOGA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Dogami beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DOGA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DOGA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 DOGA zu USD Echtzeitpreis:

$0.00050924
+0.30%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Dogami (DOGA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:41:35 (UTC+8)

Dogami (DOGA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
24H Tief
$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0
$ 0.413535
$ 0
-0.04%

+0.35%

+21.93%

+21.93%

Der Echtzeitpreis von Dogami (DOGA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DOGA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOGA liegt bei $ 0.413535, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOGA im letzten Stunde um -0.04%, in den letzten 24 Stunden um +0.35% und in den vergangenen 7 Tagen um +21.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dogami (DOGA) Marktinformationen

$ 394.65K
--
$ 452.66K
774.97M
888,888,888.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dogami beträgt $ 394.65K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOGA liegt bei 774.97M, das Gesamtangebot bei 888888888.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 452.66K.

Dogami (DOGA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Dogami zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Dogami zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Dogami zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Dogami zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.35%
30 Tage$ 0-11.53%
60 Tage$ 0-14.08%
90 Tage$ 0--

Was ist Dogami (DOGA)

Discover DOGAMÍ!

A unique play-to-earn AR mobile game supported by the Tezos blockchain, where players adopt and raise beautifully-crafted virtual NFT dogs. DOGAMÍ’s pioneering ecosystem enables users to earn the proprietary utility token $DOGA, the internal currency of the DOGAMÍ metaverse! $DOGA is used to purchase add-ons, upgrade and customize DOGAMÍ, trade items within the game, buy new dogs and interact with other players. It also serves as a governance & staking token offering its holders the ability to decide on the game’s future whilst empowering them through DeFi. Each dog has its own specific attributes that evolve in different stages and players can compete in real-time competitions and events. The better you raise your dog, the more you earn! As you train your dog from a puppy to your best friend, each action you choose earns you $DOGA. Furthermore, $DOGA is required to breed new DOGAMÍ, which can be kept or sold to new owners on secondary marketplaces. DOGAMÍ was created mid 2021 by 4 co-founders and boasts a team of 20 full-time employees - many of whom have extensive experience in game development. It was listed as one of 15 gaming startups to watch in Europe by Sifted. DOGAMÍ was early advised by The Sandbox Co-founder Sebastien Borget. The company successfully raised 6 million dollars through world-famous investors such as Ubisoft, Animoca Brands, XAnge Ventures. Their first NFT drop of 8000 dog avatars sold out in just a few hours propelling them to #1 place in terms of volume traded on major Tezos NFT platform 'Objkt'.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Dogami (DOGA) Ressource

Offizielle Website

Dogami-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Dogami (DOGA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Dogami-(DOGA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Dogami zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Dogami-Preisprognose an!

DOGA zu lokalen Währungen

Dogami (DOGA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Dogami (DOGA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DOGA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Dogami (DOGA)

Wie viel ist Dogami (DOGA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DOGA in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DOGA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DOGA-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Dogami?
Die Marktkapitalisierung von DOGA beträgt $ 394.65K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DOGA?
Das Umlaufangebot von DOGA beträgt 774.97M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DOGA?
DOGA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.413535 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DOGA?
DOGA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DOGA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DOGA beträgt -- USD.
Wird DOGA dieses Jahr noch steigen?
DOGA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DOGA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Dogami (DOGA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

