Dog In Vest (INVEST) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.0053796$ 0.0053796 $ 0.0053796 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +2.05% Preisänderung (1T) +2.58% Preisänderung (7T) +0.02% Preisänderung (7T) +0.02%

Der Echtzeitpreis von Dog In Vest (INVEST) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde INVEST zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von INVEST liegt bei $ 0.0053796, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich INVEST im letzten Stunde um +2.05%, in den letzten 24 Stunden um +2.58% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dog In Vest (INVEST) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 44.86K$ 44.86K $ 44.86K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 44.86K$ 44.86K $ 44.86K Umlaufangebot 999.83M 999.83M 999.83M Gesamtangebot 999,831,363.986895 999,831,363.986895 999,831,363.986895

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dog In Vest beträgt $ 44.86K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von INVEST liegt bei 999.83M, das Gesamtangebot bei 999831363.986895. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 44.86K.